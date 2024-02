Rodrigo Drable, esteve no Morro do Alecrim, para conferir obras do reservatório que irá abastecer a localidade - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 19/02/2024 19:06

Barra Mansa - Na tarde desta segunda-feira (19), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, esteve no Morro do Alecrim, na Região Leste, para conferir as obras de construção da base do reservatório de água que será responsável pelo abastecimento na localidade. O chefe do Executivo foi acompanhado, entre outros, pelo diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), José Geraldo Santos, o Zeca, e o vereador Deco.

De acordo com Zeca, o reservatório a ser construído terá capacidade para 50 mil litros. “Ele irá beneficiar toda essa região do Morro do Alecrim, melhorando o abastecimento de água dessa região, que é mais alta e eventualmente enfrenta dificuldade, principalmente durante o verão”, informou.

Drable disse que a obra de construção do reservatório faz parte de um conjunto de intervenções que estão sendo realizadas na Região Leste. “Essas obras são possíveis graças a uma soma de esforços dos quais temos ser gratos à Câmara, através do Deco, o nosso secretário de Governo, Furlani, e a equipe do Saae, além dos apoios de fora do município, por meio da AgeRio e de emendas de deputados e senadores, que nos permitem obter recursos e fazer investimentos. Eu sei como é difícil ficar sem água, mas em breve esse problema será resolvido para todos nós. Agradeço a compreensão e em breve estaremos aqui fazendo a inauguração”, disse o prefeito.

O vereador Deco também enalteceu a importância da obra. “Esse reservatório irá atender dezenas de famílias que sofrem, há muitos anos, com a falta de água nos períodos de alto consumo durante os dias de calor intenso. Desde que assumi o mandato, eu, o prefeito Rodrigo e o secretário Furlani montamos um grupo de trabalho para buscar essa melhoria que agora chegou. Quem ganha é a população”, afirmou.