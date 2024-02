Homem de 23 anos, com 10 anotações criminais, estava foragido desde a 'saidinha de Natal' - Divulgação/PMERJ

Publicado 15/02/2024 19:39

Barra Mansa - Policiais militares da 2a Companhia (Barra Mansa) do 28o Batalhão da PM, prenderam na manhã desta quinta-feira (15), um suspeito de tráfico no bairro Paraíso. O homem de 23 anos estava foragido do sistema prisional, desde a “saidinha de Natal”, e por isso estava com mandado de prisão em aberto.

Além disso, durante a averiguação dos antecedentes criminais do suspeito, os PMs descobriram que o homem tem duas anotações criminais por associação para tráfico de drogas; duas anotações por esbulho possessório (tomar posse de um bem, geralmente imóvel, mediante violência); quatro registros por tráfico de drogas; um por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; e um por resistência.

Segundo as informações da Polícia Militar, uma guarnição estava em patrulhamento pelo bairro Paraíso, local em que no domingo (11) houve um homicídio motivado por uma disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP), quando adentraram o Condomínio Jamaica, e avistaram o suspeito com uma mochila, um celular nas mãos e um rádio comunicador na cintura.

Ao ser abordado pelos policiais, o homem afirmou que estava de “plantão”, sendo o responsável pela venda de drogas no local, e confirmou aos PMs que estava com um mandado de prisão em aberto, por não ter voltado no indulto de Natal.

Após uma revista pessoal foi encontrado com o suspeito um rádio transmissor, um aparelho celular, R$ 48 em dinheiro; 93 pinos de cocaína de valores diversos; 11 pedras de crack; três kits de R$ 30 com a inscrição Complexo da Jamaica (contendo um dichavador, seda, um isqueiro e dois cigarros); e 81 buchas de maconha. A análise do ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Éboli) apontou um total de 260 gramas de maconha, 239 gramas de cocaína e 6,5 gramas de crack.

A guarnição da PM destacou que o suspeito foi conduzido com algemas, sem ferimentos, e que a equipe durante toda a ação utilizou as COPs (Câmeras Operacionais Portáteis), ou câmeras corporais presas ao uniforme.

O suspeito foi encaminhado à 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa) para o registro da ocorrência, e permaneceu preso.