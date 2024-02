Coordenação da Defesa Civil de Barra Mansa afirma que equipes estão preparadas para atuar em qualquer emergência - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 15/02/2024 14:11

Barra Mansa - A Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa, através da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), informa a população que está em alerta diante da possível passagem de um ciclone pelo Oceano Atlântico, na altura do estado do Rio de Janeiro, nos próximos dias. O anúncio do fenômeno foi feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na tarde de quarta-feira (14). A Compdec está em contato frequente com as defesas civis da capital e de demais municípios do estado.

O coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor Ramos, detalhou que as equipes estão preparadas para atuar em qualquer caso de emergência. “O ciclone está se formando no oceano e deve vir com chuvas mais intensas na tarde e noite desta quinta-feira. Ele pode influenciar em nossa região Sul Fluminense com o aumento de chuvas e rajadas de vento, no entanto, vale frisar que não é nada fora do comum deste período chuvoso. A Defesa Civil seguirá em alerta e de prontidão”, informou.

Ramos ainda destacou que, diante de qualquer alteração na previsão, a população será comunicada através do alerta emitido pelo órgão em aparelhos móveis. Para se cadastrar, a pessoa precisa enviar um SMS para o número 40199, informando o CEP de sua residência ou do lugar de interesse. A Defesa Civil ainda reforça que o morador pode entrar em contato com o órgão através do telefone 199 ou do WhatsApp (24) 98121-3427.