De acordo com a Fundação Cultura, cerca de 50 mil foliões celebraram os cinco dias de Carnaval em Barra Mansa - Paulo Dimas/CCS PMBM

De acordo com a Fundação Cultura, cerca de 50 mil foliões celebraram os cinco dias de Carnaval em Barra MansaPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 14/02/2024 16:34 | Atualizado 14/02/2024 16:45

Barra Mansa - O carnaval em Barra Mansa foi um sucesso de público, com muita energia, alegria e paz. De acordo com a Fundação Cultura, cerca de 50 mil foliões celebraram os cinco dias de festas que fazem parte da tradição brasileira. Um Carnaval com diversos blocos carnavalescos e shows que animaram a população no Centro, Roberto Silveira, Morro do Cruzeiro e Vista Alegre, e também nos distritos de Amparo e Rialto.

A folia teve início na sexta-feira (9), com o bloco Tradição, que saiu do bairro Morro do Cruzeiro e arrastou centenas de pessoas para o Centro de Barra Mansa. Também na sexta houve na Estação das Artes, no Centro, o bloco ‘Mensageiros do Axé’, que celebrou com muita alegria o carnaval próximo à antiga estação.



A animação do sábado (10) ficou por conta do tradicional do Bloco do Boi, que em 2024 completou 78 anos de Carnaval na cidade. O bloco é o mais antigo de Barra Mansa e sai do bairro Roberto Silveira. Ainda no sábado tiveram os blocos ‘Me Beija Direito’ e ‘Abadatucada’, ambos no Centro. Domingo (11), foi a vez do bairro Vista Alegre curtir o carnaval de rua com o bloco ‘Arrastão do Povão’, além do Bloco do Boi que também saiu na segunda (12) e terça-feira (13) de carnaval. Para encerrar, o bloco ‘Arrastão do Povão’ desfilou novamente na terça.



Além dos blocos, aconteceram diariamente no Calçadão Dama do Samba, no Centro, shows com bandas e grupos de pagode, matinês para as crianças com a cantora Cecília Reis e os Djs Gustavinho Peixoto e Júnior. E neste ano de 2024, os distritos de Amparo e Rialto foram contemplados com diversos shows musicais, expandindo a festa para demais regiões do município.



Todos os shows e eventos foram realizados pela Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura. Já o show do cantor Belarosa teve a parceria do Governo do Estado do Rio, através da Funarj (Fundação de Artes do Rio de Janeiro) e do Giro Cultural.



O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, destacou o sucesso do carnaval. “Foi uma grande satisfação ver e participar do carnaval em Barra Mansa. Podemos observar a enorme quantidade de pessoas que estão cada vez mais curtindo a festa preparada em nosso munícipio. Ver o Centro da cidade, os bairros e os distritos tomado de foliões, festejando na paz e com muita disposição, nos enche de alegria”, ressaltou.



O comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente, frisou que a festa foi celebrada com ordem e sem transtornos. “Foi muito tranquilo esses cinco dias. Não tivemos nenhuma ocorrência. Agradecemos o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil e do prefeito Rodrigo Drable. Tivemos um carnaval de família”, disse.