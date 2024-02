Cerca de 80 alunos serão beneficiados pela contratação dos novos agentes de apoio - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 11/02/2024 16:53

Barra Mansa - A equipe estratégica da Secretaria Municipal de Educação (SME) se reuniu no fim da tarde desta sexta-feira (9), com a secretária de Educação, a vice-prefeita Fátima Lima, para tratar, entre outros assuntos, sobre a necessidade do aumento de efetivo de agentes de apoio para acompanhamento de alunos público-alvo da educação especial da rede municipal de ensino de Barra Mansa.

Neste ano foram recebidos novos alunos da Educação Especial, que estão sendo avaliados pela equipe do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (Cemae), quanto à necessidade de agente de apoio. Inicialmente serão convocados alguns profissionais do processo seletivo 01/2022, que serão suficientes para atender cerca de 80 alunos com necessidades especiais.

A convocação será publicada no site da prefeitura ainda este mês e os profissionais devem começar a se apresentar nas Unidades Escolares em 1º de março.

A secretária de Educação Fátima Lima falou sobre porque essa medida se fez necessária. “Observamos que o número de alunos acompanhados pela Educação Especial tem crescido a cada ano e isso é um grande desafio para professores e gestores. Apesar de desafiador, o compromisso da Secretaria Municipal de Educação de Barra Mansa vai além de receber os alunos da Educação Especial, estamos comprometidos em oferecer aos nossos alunos a oportunidade de se desenvolverem integralmente. Até o final deste mês, essa pendência estará resolvida”, disse.