Brigada voluntária de Barra Mansa foi oficialmente instituída em setembro de 2021 - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 08/02/2024 15:50

Barra Mansa - Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), abre nesta semana as inscrições para o curso de formação de brigadista voluntário. Os interessados devem se inscrever entre os dias 9 de fevereiro e 9 de março. Durante o curso, serão desenvolvidas atividades envolvendo resgate e primeiros socorros em áreas de queimada; manuseio e captura de animais peçonhentos; manuseio e manutenção de roçadeira e motosserra; trabalho em grupo e voz de comando; nós e amarrações (rapel); além de manutenção de equipamentos.

A brigada voluntária de Barra Mansa foi oficialmente instituída em setembro de 2021, com a finalidade de combater princípios de incêndio em vegetação e reduzir danos ao meio ambiente, informar e orientar moradores sobre queimadas irregulares, além de realizar atendimento em situações de emergência. De acordo com seu coordenador, Denilson Sicupira, o curso totaliza uma carga horária de 80 horas e as inscrições são abertas para homens e mulheres, maiores de 18 anos, com disponibilidade de horário para ser voluntário.

“O curso vai acontecer com matérias na modalidade presencial e também on-line, no horário das 19h às 22h. A experiência prática vai ocorrer após a parte teórica. A brigada de incêndio do município consiste em orientar a população quanto ao descarte de resíduos sólidos em vegetações, procurando informar os moradores de Barra Mansa, acerca dos riscos e consequências de queimadas, especialmente em quintais”, explicou Sicupira.

Além disso, o coordenador frisou que, a partir de março, será realizado um trabalho educativo nas escolas focado em prevenção de incêndio, abordando temas como os impactos das queimadas ao meio ambiente, perda de biodiversidade, emissão de CO² para atmosfera, empobrecimento do solo, surgimento de erosões, desequilíbrio no ecossistema, diminuição da fertilidade do solo, doenças, chuvas, entre outros.

As inscrições para o curso podem ser feitas através do telefone da Secretaria de Meio Ambiente de Barra Mansa: (24) 2106-3406, ou pelo contato da brigada de incêndio florestal: (24) 98813-6722.