Prefeito Rodrigo Drable anuncia Fátima Lima como nova secretária de Educação de Barra Mansa - Paulo Dimas/CCS PMBM

Prefeito Rodrigo Drable anuncia Fátima Lima como nova secretária de Educação de Barra MansaPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 07/02/2024 17:24

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, participou na manhã desta quarta-feira (7) da Reunião de Gestores, da Secretaria Municipal de Educação (SME). Na ocasião o Chefe do Executivo apontou os bons resultados, obtidos nos últimos sete anos, e aproveitou para anunciar a vice-prefeita e professora Fátima Lima como nova titular da pasta, no lugar de Marcus Barros. A cerimônia de transição aconteceu no CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro, e reuniu diretores, equipes da SME e autoridades. Marcus seguirá no governo, atuando como assessor especial, na coordenação do Escritório de Gerenciamento de Projetos.



Drable, em seu discurso, agradeceu a Marcus pelo seu desempenho como secretário nos últimos quatro anos e frisou que sua ida para o Escritório de Gerenciamento de Projetos foi fundamental, já que ele é formado nesta área e o município conta com inúmeros projetos em andamento.



“A gente precisa de uma pessoa integralmente dedicada aos nossos projetos futuros, muitos que já estão em andamento e outros que estão no papel. Ele será responsável pelo legado que deixaremos para os nossos filhos. Sua saída precisava ser leve e a Fátima é a pessoa mais adequada para isso. Seu esforço e dedicação serão essenciais para que o trabalho tenha a mesma qualidade deixada por Marcus”, frisou o prefeito.



Fátima Lima destacou a responsabilidade de assumir a Pasta, enaltecendo o trabalho do ex-secretário.

“Até aqui alcançamos resultados que fizeram diferença dos nossos alunos, que são nossas matérias-primas. Precisamos manter a qualidade e trabalhar cada vez mais para inovar e oferecer aos nossos estudantes oportunidades de alcançar vôos cada vez mais altos. Desde o início do governo ouvimos que certas coisas eram impossíveis de serem conquistadas, mas nós conquistamos e vamos continuar trabalhando como um time, fazendo da nossa educação uma referência para as outras cidades”, disse.



Marcus Barros agradeceu a oportunidade e frisou que o novo desafio vai a encontro ao seu amor em gerir negócios e ainda se colocou à disposição, tanto para a Educação, quanto para os profissionais atuantes da secretaria.

“Encerro um ciclo que foi maravilhoso e construtivo na minha vida, para iniciar algo que eu amo fazer: gerenciar projetos. O prefeito é uma pessoa que tem visão e vontade de realizar grandes feitos em nossa cidade. Gostaria de agradecer a toda a equipe da Secretaria de Educação pela construção da relação de amizade. Estarei sempre com cada um de vocês”, disse Barros.