Iniciativa faz parte do projeto ?Consultório na Rua?, que visa manter a saúde dessa parcela da população em diaPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 06/02/2024 18:43

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), deu início, na manhã desta terça-feira (6), a uma ação na qual foram entregues kits de higiene pessoal para pessoas em situação de rua, na sede da pasta, localizada na Rua Pinto Ribeiro. A iniciativa faz parte do projeto ‘Consultório na Rua’, que visa manter a saúde dessa parcela da população em dia, e há previsão de ser realizada a cada seis meses. Cada nécessaire contém um desodorante, um aparelho de barbear, um rolo de fio dental, uma escova de dentes, um tubo de creme dental, um sabonete e um pente.



O enfermeiro e coordenador do projeto, André Lacerda, falou sobre a importância de entregar esses materiais para aumentar a autoestima e o bem-estar das pessoas em situação de rua. “Esse kit visa reduzir os danos à saúde deles e tratar da higiene no geral, reduzindo a escabiose, promovendo o cuidado direto deles e a valorização da autoestima também”, frisou.

Vitória Oliveira, que atualmente está em situação de rua, diz ter achado a iniciativa extremamente útil e importante. “Eu fico muito feliz de ver que tem pessoas preocupadas com a nossa saúde e bem-estar e acho o kit muito completo e importante para manter a higiene básica em dia. Para mim, que adoro me cuidar, é muito legal”, disse.