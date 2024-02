Novo sistema de gestão educacional fará controle de horários, alimentação, além de notas e frequência dos estudantes - Felipe Vieira/CCS PMBM

Novo sistema de gestão educacional fará controle de horários, alimentação, além de notas e frequência dos estudantesFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 06/02/2024 17:26

Barra Mansa - O ano letivo da rede pública de ensino em Barra Mansa teve início nesta terça-feira (6), e pais, alunos e professores começaram o período com ótimas notícias. O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acompanhado do secretário municipal de Educação, Marcus Barros, divulgou uma série de ações que serão implantadas neste ano de 2024.

A primeira novidade divulgada é a implementação, nas unidades escolares, de um sistema de gestão educacional que fará o controle dos horários dos alunos e vai oferecer informações dos professores, bem como o acompanhamento do transporte e a gestão da alimentação (sendo possível saber o que cada estudante consumiu na escola). O novo recurso também lançará as notas e a frequência dos estudantes.

“Com o novo sistema será possível analisar dados e resultados, além de dar conhecimento aos pais da evolução de cada estudante. Será também uma interface para a comunicação com os responsáveis, ou seja, os pais poderão ter contato com a gestão das escolas e com os professores e, assim, entender de uma forma mais dinâmica o desenvolvimento dos alunos”, destacou Drable.

Outro anúncio também diz respeito à área de tecnologia. Ainda neste mês de fevereiro serão entregues oito salas tecnomaker, com impressoras 3D, tela interativa, kit de robótica e um mobiliário totalmente diferenciado. Além disso, a rede municipal vai contar com dois laboratórios, que foram construídos com o apoio da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), e serão instalados no Colégio Municipal Prefeito Marcello Drable, no Ano Bom, e no Colégio Municipal Vereador Paulo Basílio, no bairro Vila Nova.

“São grandes anúncios que irão impactar o dia a dia dos nossos estudantes. Nós estamos implantando no Colégio Municipal Vereador Paulo Basílio, na Vila Nova, o ensino vocacionado em tecnologia, com um modelo experimental, pois será a primeira vocacionada que não terá tempo integral, o que posteriormente poderemos replicar na rede. As escolas vocacionadas têm representado modelos de sucesso em Barra Mansa. Prova disso é que na Escola Municipal Vila Elmira, no bairro de mesmo nome, será implantada a terceira socioambiental”, disse Marcus.

Uniformes escolares

Já a partir do dia 10 de março serão entregues os novos uniformes escolares e kits de material escolar aos estudantes. “Escolhemos essa data para que as escolas tenham tempo de fazer a confirmação dos tamanhos de cada criança. O uniforme deste ano será totalmente diferenciado. Nós teremos tênis, meia, bermuda, camisa e casaco, com material de boa qualidade para que os alunos fiquem confortáveis e não sintam frio quando chegar o inverno”, disse Drable.