Ação de socialização foi no Centro Pop, no Abrigo Municipal Pinguilim, no bairro SiderlândiaPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 05/02/2024 20:58

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), realizou, na manhã desta segunda-feira (5), uma ação de socialização para os atendidos pelo Centro Pop, no Abrigo Municipal Pinguilim, no bairro Siderlândia. O evento, que foi uma parceria com o Podcast ‘Papo Tim’, contou com café da manhã, cortes de cabelo gratuitos e uma palestra sobre a capoeira no desenvolvimento das habilidades sociais da psicomotricidade, liderada pelo mestre Alex Envergado, do grupo capoeira na Ginga.

De acordo com Alex, trabalhar a psicomotricidade é importante para melhorar a coordenação motora dos indivíduos: “Muitas vezes, as pessoas querem realizar algo, mas a coordenação motora não ajuda. Então, trabalhar a psicomotricidade, através da capoeira, vai desenvolver e melhorar esses aspectos motores durante a vida. É onde a gente vai trabalhar vários eixos de estimulações. É questão de atualidade, visão periférica, noção de tempo e espaço”, frisou.



O secretário municipal de Assistência Social, Fanuel Fernando, disse que é importante realizar essas ações para que os abrigados se sintam incluídos na sociedade: “É extremamente benéfico que eles tenham acesso à cultura, porque, por mais que eles estejam aqui no abrigo, continuam fazendo parte da sociedade. Então, trazendo esse projeto pra cá fazemos eles se sentirem incluídos na sociedade, além de aumentar a autoestima deles com os cortes de cabelo. É muito importante que eles se sintam valorizados como seres humanos”, afirmou.