Um suspeito de tráfico morreu e outro foi foi ferido em uma troca de tiros com PMs no bairro Vila CoringaDivulgação/PMERJ

Publicado 03/02/2024 11:03 | Atualizado 03/02/2024 11:04

Barra Mansa - Um homem de 23 anos - identificado como Fernando Marcelo da Silva Santos - morreu em um confronto com policiais militares, na Rua Pinheiro, no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa, nesta sexta-feira (2). Segundo as informações da Polícia Militar, criminosos armados estariam circulando por um matagal, com passagem para a Rua Ari Parreiras, no bairro Ano Bom, onde estariam em conflito com outros marginais.



Os PMs foram então até o endereço indicado, e ao chegar no local perceberam dois elementos vindo em direção a eles. Como o local era pouco iluminado e tinha um matagal, os policiais militares se abrigaram e aguardam a aproximação dos indivíduos.



Quando a dupla chegou mais próximo, os PMs perceberam que um deles - mais tarde identificado como sendo Fernando - estava com um revólver na mão, além de estar com um rádio transmissor na cintura e uma bolsa peitoral (aparentando ser um colete balístico). Logo atrás, o outro suspeito também estava de arma em punho e com uma sacola plástica na mão.



Os policiais então abordaram os suspeitos, que apontaram as armas para a guarnição. Diante do risco, os PMs atiraram em direção à dupla, que fugiu pulando em uma ribanceira.



Fernando foi encontrado pelos PMs, baleado no tórax e no braço. Com ele os policiais encontraram um aparelho celular, um rádio comunicador, uma bolsa peitoral contendo três munições intactas calibre 38 e um revólver calibre 38, com seis munições, caído ao lado dele.



O outro suspeito saiu correndo com a arma em punho, dispensou a bolsa plástica e o celular e pulou em uma ribanceira, indo em direção a uma residência. Os PMs seguiram até a casa e capturaram o suspeito, que estava ferido.



Nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, no interior da sacola que ele havia dispensado, haviam 67 pedras de crack e 82 pinos de cocaína. Os policiais também encontraram a arma que estava com ele, um revólver calibre 38.



Os policiais militares acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), que conduziu Fernando até a Santa Casa de Barra Mansa, onde ele morreu. O outro suspeito, conduzido ao mesmo hospital, recebeu atendimento médico e foi levado para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa).



O suspeito permaneceu preso, sendo indiciado por tráfico, tentativa de himicídio e posse ilegal de arma de fogo. O material apreendido também foi encaminhado à delegacia, onde um laudo prévio constatou ter sido apreendido 45 gramas de cocaína e 7 gramas de crack.