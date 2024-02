Pintura está sendo refeita e há planos para instalação de câmeras de segurança, além da troca de toda parte elétrica - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 02/02/2024 16:43

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), segue realizando melhorias no Cemitério Municipal, localizado na Av. Domingos Mariano, no Centro.

Durante o ano passado, dentre os serviços recebidos, estavam a instalação de wi-fi nas capelas, a possibilidade de parcelar em até 10 vezes os caixões e sepultamentos, além do início de uma obra, para instalação de 200 novas gavetas que proporcionarão mais espaço para o cemitério. Cerca de 1.050 sepultamentos ocorreram durante o ano de 2023. Os outros três cemitérios da cidade, em Amparo, Rialto e Floriano, também estão incluídos no plano de mudanças.

No ano de 2024, os aprimoramentos continuam. A pintura do cemitério está sendo refeita e há planos para instalação de câmeras de segurança no local, além da troca de toda a parte elétrica, que inclui um painel de LED, com os horários e locais dos velórios dos falecidos.

O secretário da pasta, Fanuel Fernando, disse ser importante realizar melhorias como essas, para proporcionar conforto às famílias durante o período de luto. “Nossa secretaria está sempre preocupada em trazer e manter a dignidade da população. Todas essas mudanças, tanto as que já foram feitas, quanto as que ainda serão, ajudam a trazer um conforto e auxílio maior para as famílias nos momentos difíceis de perda e luto, além de abrigar melhor os falecidos”, frisou.