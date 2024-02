Serviços de roçada, capina e raspagem de calçadas e sarjetas, são realizados de acordo com uma escala programada - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 01/02/2024 18:40

Barra Mansa - Nesta quinta-feira (1º), o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) segue dando prosseguimento nos trabalhos de limpeza no município. O intuito da ação, que acontece diariamente, é manter o ambiente urbano limpo, preservar o meio ambiente, propiciar qualidade de vida à população e evitar a proliferação de doenças.

Os serviços de roçada, capina e raspagem de calçadas e sarjetas, são realizados de acordo com uma escala programada, com o objetivo de atender as demandas de toda a cidade. Na ação desta quinta-feira os trabalhos estão concentrados nas entradas da cidade, com equipes atendendo os bairros Bocaininha, Barbará, Cotiara, Centro (Avenida Albo Chiesse), Abelhas e Ano Bom (Avenida Presidente Kennedy).

De acordo com o diretor executivo da autarquia, José Geraldo Santos, o Zeca, as ações contribuem para o ordenamento da cidade e na prevenção de danos, principalmente os ligados às chuvas.

“Esses serviços são de suma importância para a manutenção da limpeza e a preservação da saúde pública. Essas ações previnem a proliferação de vetores, como ratos, baratas e moscas, e impedem o entupimento do sistema de drenagem, evitando alagamentos e até enchentes. Além do trabalho que realizamos diariamente, é relevante destacar que precisamos contar com o empenho e apoio dos moradores, para que mantenham os serviços. A população não deve jogar lixo pelas ruas e calçadas, mas sim descartá-lo devidamente nos locais apropriados e ensacados nos dias e horários de coleta, mantendo as calçadas limpas”, destacou Zeca.

O Saae-BM está localizado na Avenida Homero Leite, 572, no bairro Saudade. O telefone para mais informações é: (24) 3512-4333.