Prefeitura de Barra Mansa atualmente está com obras em andamento em seis unidades escolaresFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 31/01/2024 17:55

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa atualmente está com obras em andamento em seis unidades escolares. As escolas receberam nova pintura, quadras poliesportivas, manutenção no geral e reparos nas partes elétrica, hidráulica e predial. Além disso, cinco novas creches têm a previsão de serem entregues ainda em 2024. O município, através do programa Investe Escola, descentralizou verbas que somam mais de R$ 1 milhão para auxiliar nessas melhorias.

De acordo com o secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Barros, essas ações irão proporcionar aos estudantes um ensino de maior qualidade e um local para desenvolver o aprendizado mais aconchegante. “Estamos sempre em busca de oferecer aos nossos alunos o melhor. Vemos neles o futuro e precisamos incentivar a vontade de estudar. É claro que um ambiente mais bonito vai despertar neles um interesse maior de estar na escola e por isso não pouparemos esforços para tornar nossas escolas mais acolhedoras”, disse o secretário.

Confira abaixo as unidades escolares que estão recebendo serviços e melhorias neste ano.

Infraestrutura predial

- Reforma e ampliação:

Colégio Municipal Carlos Haasis

Colégio Municipal Geraldo Ozório Rodrigues

Colégio Municipal Júlio Branco

Colégio Municipal Leonísio Sócrates Batista

- Construção e cobertura de quadra poliesportiva:

Colégio Municipal Prefeito Marcello Drable

Colégio Municipal Joaquim Rodrigues Peixoto Júnior

- Construção de creches:

Creche do bairro Nova Esperança

Creche do bairro Vila Ursulino

Creche do bairro Boa Vista

Creche do bairro Vista Alegre

Creche do bairro Colônia Santo Antônio

- Pintura geral:

CIEP 054 Mª José M. de Carvalho

CIEP 483 Municipalizado Ada Bogato

Infraestrutura Pedagógica - 8 salas de Tecnomaker:

Colégio Municipal Vereador Paulo Basílio de Oliveira

CEI - Centro de Educação Integrada Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva

Colégio Municipal Prefeito Marcello Drable

Ciep 054 Mª José M. de Carvalho

Colégio Municipal Padre Anchieta

Colégio Municipal Jahyra Fonseca Drable

Colégio Municipal Washington Luiz

Colégio Municipal Clécio Penedo

Infraestrutura Administrativa:

Implantação de Sistema de Gestão de Rede