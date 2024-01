Encontro teve como objetivo orientar e atualizar os 60 profissionais selecionados sobre dos serviços de combate ao Aedes aegypti - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 29/01/2024 20:33

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu, na manhã desta segunda-feira (29), a ‘Capacitação de Agentes de Combate às Endemias em Visita Domiciliar’. O encontro aconteceu no Centro Educacional Integrado (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro, e teve como objetivo orientar e atualizar os 60 profissionais selecionados acerca dos serviços de combate ao mosquito Aedes aegypti, agente causador da dengue, Zika, Chikungunya e febre amarela.

A médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, destacou que a capacitação está levando atualizações para os candidatos designados “O evento é uma orientação para os novos agentes, que são os 60 candidatos convocados do processo seletivo. Temos os técnicos do estado como palestrantes, para levar conhecimento e atualizações para todos os presentes. Depois dessa fase, teremos a montagem de equipes, para então haver a divisão de tarefas de cada um, como os serviços de fumacê, trabalho interno, além do trabalho polivalente, entre outros”, disse.

O supervisor de campo, Rodrigo Cortes, ressaltou como é de suma importância levar orientações para os selecionados nos serviços. “Aqui nós estamos buscando sistematizar e orientar os indicados pelo processo seletivo, para inseri-los como agentes de combate a endemias. Precisamos trabalhar juntos nessa luta contra esse mal e adotar alguns métodos essenciais, para evitar que o mosquito encontre condições propícias para reprodução”, destacou Rodrigo.