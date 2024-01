Operação terminou com seis pessoas presas, além de drogas e material ligado ao tráfico apreendido - Divulgação/PMERJ

Publicado 26/01/2024 18:35

Barra Mansa - Um operação realizada em conjunto entre a Polícia Militar e a Polícia Civil - reunindo policiais do 28o Batalhão da PM e da 90a Delegacia de Polícia Civil - terminou com seis pessoas presas, drogas e material ligado ao tráfico apreendido. A operação “Barra Mansa contra o crime”, realizada desde o início da manhã desta sexta-feira (26), teve como objetivo inicial cumprir 11 de mandados de prisão, para desarticular uma organização criminosa responsável por homicídios, tortura e tráfico de drogas em cidades do Sul Fluminense.

Uma mulher de 37 anos foi presa na Travessa 16, no bairro Colônia Santo Antônio, após as equipes policiais, em cumprimento de um mandado de busca a apreensão, localizar drogas na residência da mulher. De acordo com informações da Polícia Militar, durante as buscas, a mulher tentou todo o tempo desvair a atenção dos policiais das buscas, mas as equipes acabaram encontrando 13 trouxinhas de maconha e material de endolação (embalagem de drogas). Em outro quarto da residência foram encontradas duas porções grandes de maconha, quatro baterias de rádio transmissores, um caderno com anotações do tráfico e R$ 435 em espécie.

A presa é apontada como responsável pelo recrutamento de novos “vapores” (entregadores de droga) para o tráfico e também pela contabilidade do tráfico local, com a função de recolher e depositar o dinheiro para a facção criminosa.

Outro preso, de 27 anos, é apontado como responsável pelo transporte das drogas pela localidade; um preso de 18 anos é apontado como gerente do tráfico e responsável pela endolação e distribuição das drogas, enquanto um preso de 21 anos é apontado como vapor da facção, responsável pela venda aos usuários.

No distrito de Rialto, as equipes policiais prenderam dois suspeitos de envolvimento no assasinato de um idoso, integrante da associação de moradores de Rialto. Ele foi morto a tiros, na porta de casa. De acordo com as informações da Polícia Militar, dias antes do crime os acusados estava tentando levantar informações sobre a vida pessoal do idoso assassinado.

A PM informou que foram apreendidos ainda comprovantes de depósito bancário, uma porção de cocaína (quantidade não informada); duas balanças de precisão; bandeja, tesouras, grampeadores, peneiras, rolos de fita adesiva, filme plástico e sacos plásticos; além de quatro celulares, um tablet e uma câmera de monitoramento.

Os presos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 90a DP (Barra Mansa).