Ação será realizada de 8h às 13h, no bairro Paraíso de Cima, para combater a proliferação do mosquito Aedes AegyptiPaulo Dimas/Arquivo CCS PMBM

Publicado 25/01/2024 17:45

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), vai realizar nesta sexta-feira (26), a 2ª edição do ‘Bota Fora Dengue’. A ação vai acontecer de 8h às 13h, no bairro Paraíso de Cima. O trabalho permite combater a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, Zika e Chikungunya.



A médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, ressaltou como é importante combater o mosquito e não deixar água parada. “Coloque para fora de sua residência objetos que possam acumular água, como pneus e vasilhames, para que as equipes possam recolhê-los. Isso evita que o mosquito encontre condições propícias para se reproduzir”, explicou.

