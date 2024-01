Reunião alinhou calendário de ações para fevereiro, envolvendo a Proteção Social Especial e a Proteção Básica - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 31/01/2024 17:13 | Atualizado 31/01/2024 17:56

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) de Barra Mansa, realizou, na manhã desta quarta-feira (31), uma reunião na sede da pasta para alinhar o calendário de ações durante o mês de fevereiro, envolvendo a Proteção Social Especial e a Proteção Básica. Cada ação é alusiva a uma data especial ou comemorativa.

O gerente da Proteção Social Especial, Thiago Félix, destacou a importância da realização de ações especiais para a população. “Essas datas são importantes uma vez que, além de ter uma data pré-fixada, elas são necessárias porque isso acaba sensibilizando tanto a população quanto as pessoas dentro da própria secretaria. Essas datas conscientizam as pessoas para que elas conheçam a importância delas dentro da sociedade. É necessário que a gente mobilize e construa esses eventos e ações”, disse.

O secretário municipal de Assistência Social, Fanuel Fernando, falou sobre o objetivo e a importância de planejar essa programação e divulgá-la aos moradores: “A nossa secretaria está planejando todo o exercício de 2024 para que a gente possa prestar um serviço digno para a população, para alertá-los sobre como proceder e como participar de cada ação. Queremos fazer a população crescer também no sentido de conhecer os seus direitos, ajudando os moradores a exercê-los. Para a nossa secretaria é essencial cada vez mais fazer o direito das pessoas acontecer”, apontou Fanuel.

Confira a programação do mês de fevereiro abaixo:

Proteção Social Especial

-16 de fevereiro – Palestra no Fórum Municipal como parte do Calendário da Mulher

-20 de fevereiro – Ação em alusão ao Dia Mundial da Justiça Social

-24 de fevereiro - Ação em alusão ao Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil com a coordenação do Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência

-29 de fevereiro - Ação em alusão ao Dia Nacional do Combate ao Trabalho Infantil

Proteção Básica

-6 de fevereiro - Reunião da família no Cras do bairro Vista Alegre, às 9h

-7 de fevereiro - Reunião da família no Cras do bairro Ano Bom, às 9h

-21 de fevereiro - Reunião da família no Cras do bairro São Pedro, às 9h

-26 de fevereiro - Reunião da família no Cras do bairro Morada Verde, às 9h