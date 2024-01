Secretaria de Educação adota ações para melhor atender os alunos da rede de ensino - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 30/01/2024 20:21

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, fez uma série de levantamentos sobre as ações que a área vem adotando para melhor atender os alunos da rede de ensino. Dentre os principais pilares educacionais está o pedagógico. Sob a gestão do secretário Marcus Barros, 100% das escolas e mais de 95% dos alunos participaram do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Outro fator que gerou resultados positivos foi a adesão e permanência dos programas de correção de fluxo e reforço escolar, além das parcerias com grandes empresas como Nissan, ArcelorMittal, Saint-Gobain, Unifoa, Nova UBM e Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ).

Marcus Barros comemorou os números e garantiu que as boas práticas pedagógicas favorecem tanto os professores, quanto os estudantes. “Alcançamos números inéditos em diversos quesitos. Somamos mais de mil horas de formação continuada, tivemos fluxos de aprovação de mais de 90% dos alunos dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. Iniciamos o acompanhamento e o monitoramento da alfabetização até o 2º ano de escolaridade, entre outras ações que resultaram em um salto gigantesco na educação municipal”, citou.

O secretário ainda falou sobre os eventos promovidos pela Pasta e como eles ajudam no desenvolvimento dos alunos. “As ações que promovemos têm como objetivo trabalhar a criatividade e a pesquisa e despertar a curiosidade dos estudantes em desempenhar até uma profissão através dessas atividades. Por ano realizamos aproximadamente 20 eventos. Dentre os principais posso citar o Campeonato de Jogos Digitais, a Mostra de Robótica Educacional, o Leiturar, o Campeonato de Atletismo, os Jogos da Amizade, a Jornada da Inclusão e o Concurso de Fotografia”, disse Marcus.

As responsáveis pela Gerência de Educação Básica de Barra Mansa, Ionara Hygino e Ana Julia Cury, ainda complementaram. "Barra Mansa tem como prioridade uma política educacional pautada no fazer pedagógico, e conta com o pleno envolvimento da gestão escolar, que aposta todo o seu potencial no olhar para o aluno, enxergando um projeto de vida e de transformação social”, concluíram.