Programação com foco na conscientização em saúde mental contou com atividades e serviços variadosFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 30/01/2024 16:54

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou, na manhã desta terça-feira (30), mais um dia de atividades em alusão à campanha Janeiro Branco. O evento começou com uma concentração no Corredor Cultural, no Centro; após isso, aconteceu uma caminhada orientada até a Praça da Matriz.

A programação com foco na conscientização em saúde mental contou com atividades e serviços variados como: escutas psicológicas; orientações nutricionais; alongamento com fisioterapeutas; dança; capoeira; varal de empregos; coletivo de jogos; espaço lúdico para crianças; artesanato; além de esclarecimentos e entrega de materiais informativos.

A coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB), Yasmim Rio Verde, frisou que o foco da atividade desta terça-feira foi levar atendimento e escuta de forma gratuita e amparada.

“Nosso objetivo com esse evento é ouvir a população, proporcionar um momento de desabafo, de entender o que está acontecendo dentro de cada um. Além das atividades físicas, contamos com um local de escuta, onde tivemos o atendimento psicológico, com orientações e agendamento de consultas, para que esses pacientes possam ser acompanhados nas unidades de saúde ou serem encaminhados para um Caps, dependendo do caso. Estamos fornecendo todo tipo de orientação que está ao nosso alcance e esperamos seguir ajudando o maior número de pessoas possível”, disse Yasmim.

A psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD Espaço Reviver), Bruna Ferreira Sanches, salientou como esse tipo de evento faz a diferença e como as atividades transformam a vida de quem realmente precisa.

“A programação em alusão à campanha Janeiro Branco impacta diretamente a vida de quem ainda não conhece, não tem acesso ou não tem oportunidade de procurar esse amparo. Uma oportunidade de começarmos o ano repensando o que precisamos melhorar nesse aspecto. É uma ação que dura o ano inteiro, mas tem essa ênfase em janeiro, justamente para alcançar, inspirar e engajar ainda mais pessoas, organizações, autoridades e fazer a diferença”, enfatizou Bruna.

De acordo com a supervisora do Programa de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas de Barra Mansa, Maria Elvira da Cunha, a campanha já existe há 14 anos, levando orientação e auxílio no mês de janeiro. “Nossa meta é fazer com que a população se volte a essa pauta, para procurar esse cuidado e esse acompanhamento, pois nós sabemos que ainda existe um preconceito quando falamos de saúde mental. Quando tratamos de uma dor subjetiva, ela é adiada ou deixada de lado. Por isso, buscamos proporcionar essa conscientização de prevenção e levar esse tratamento dedicado ao bem-estar das pessoas e da sociedade.”, apontou Maria Elvira.

Atendimento

Para mais informações sobre os atendimentos voltados à saúde mental em Barra Mansa, procure uma unidade de saúde do município ou entre em contato com o Programa de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas pelo telefone: (24) 3512-0758.