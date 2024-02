No primeiro local visitado, no Vista Alegre, equipe constatou pneus acondicionados incorretamente, com água parada - Divulgação/CCS PMBM

No primeiro local visitado, no Vista Alegre, equipe constatou pneus acondicionados incorretamente, com água paradaDivulgação/CCS PMBM

Publicado 01/02/2024 15:52

Barra Mansa - Na manhã desta quinta-feira (1º), agentes da Guarda Ambiental de Barra Mansa iniciaram uma operação de vistoria em ferros-velhos no município, com intuito de orientar acerca de cuidados para evitar acúmulo de água em vasilhames e pneus que podem se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. Já no primeiro local visitado, no bairro Vista Alegre, a equipe constatou dezenas de pneus acondicionados incorretamente e com água parada. O responsável pelo estabelecimento foi notificado em razão disso e foi determinada a resolução da situação imediatamente. De acordo com o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, esses tipos de estabelecimentos precisam seguir todas as orientações. “A atividade é passível de licenciamento ambiental e os empreendimentos licenciados são obrigados a manter objetos que possam acumular água em área coberta, justamente para inibir a proliferação do mosquito transmissor da dengue”, ressaltou. Beleza ressalta que é de extrema importância todos os proprietários de depósitos de sucatas realizarem a inspeção diária do estabelecimento para evitar o acúmulo de água em objetos, bem como acondicionar pneus e demais peças de veículos em local adequado. “A operação continuará e serão visitados depósitos em todo o município para orientação e notificação dos estabelecimentos que estejam inadequados”, apontou.

