Cerimônia foi realizada no Parque Natural Municipal de Saudade, na tarde desta quarta-feira (31)Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 31/01/2024 19:55

Barra Mansa - Durante a tarde desta quarta-feira (31), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, empossou o novo secretário de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa, Bruno Meirelles. O médico veterinário passa a ocupar a função que era exercida por Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, que, por sua vez, vai comandar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

A cerimônia foi realizada no Parque Natural Municipal de Saudade, contando com a presença da vice-prefeita Fátima Lima, outros secretários municipais e os vereadores Paulo Sandro Soares, Casé, Maria Lúcia e Paola da Pizzaria. Também compareceram representantes das cooperativas Barra Mansa e Nossa Senhora do Amparo; do Sindicato Rural; do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; da Associação dos Produtores Familiares de Santa Rita e Região; da Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap); do Sicoob; do Sicredi; da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio); do Núcleo de Defesa Agropecuária e do Patrulhamento Motorizado Especial (Pamesp) da Polícia Militar.

Bruno Meirelles ressaltou que uma das principais missões de seu trabalho será deixar um legado técnico para a Secretaria de Desenvolvimento Rural. “Sabemos que os desafios são grandes, mas a vontade de enfrentá-los também é. Barra Mansa se destaca tanto na produção leiteira quanto no segmento das hortaliças. Vamos entrar em contato com os produtores para entender melhor suas necessidades, porque nossa outra prioridade é justamente mantê-los no campo”, afirmou.

Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, que está assumindo a pasta de Meio Ambiente pela segunda vez, vai ocupar o lugar de Vinícius Azevedo, que deixa a função por motivos pessoais. “As secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural caminham juntas. Nesta nova oportunidade, destaco a importância do Cadastro Ambiental Rural, que é realizado gratuitamente e pretendemos ampliar, além da parte de reflorestamento, que é muito importante para proteger nossas nascentes e recursos hídricos. Temos muito trabalho a realizar e fico feliz de ter sido escolhido novamente para ocupar essa secretaria”, declarou Beleza.

O prefeito Rodrigo Drable comentou sobre os motivos que levaram a realizar as mudanças no comando das pastas, elogiando o trabalho exitoso e produtivo apresentado por Vinicius Azevedo.

“O Vinicius deu uma dinâmica diferente para a Secretaria de Meio Ambiente nos últimos anos. Ganhamos prêmios estaduais tanto na área de tratamento de resíduos quanto em ações de reflorestamento. Como o Vinícius foi aprovado para um programa de doutorado, nós não poderíamos deixar de incentivá-lo em seu crescimento. Beleza já havia sido secretário de Meio Ambiente e até o mês de abril ele poderá preparar o novo titular da função. Já no caso do Bruno, eu trago uma pessoa que é extremamente técnica e que vive a dor e as dificuldades dos outros produtores rurais, mas, ao mesmo tempo, ele conhece as limitações e dificuldades da máquina pública. Como produtor e veterinário, ele atende e conhece muitas pessoas na nossa cidade e poderá usar isso a seu favor nessa nova missão”, disse Drable.