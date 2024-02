Secretaria de Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM), estará presente nas proximidades de escolas - Arquivo/CCS PMBM

Secretaria de Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM), estará presente nas proximidades de escolasArquivo/CCS PMBM

Publicado 01/02/2024 16:09

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa já está preparando para a volta às aulas, com ações de segurança e orientação no trânsito. A secretaria de Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM), estará presente nas proximidades de escolas, locais de grande fluxo de veículos, principalmente nas primeiras semanas de aulas. O retorno das aulas na rede pública de ensino está previsto para o dia 6 de fevereiro, porém, algumas instituições privadas podem antecipar esta volta.

O secretário municipal de Ordem Pública de Barra Mansa, capitão Daniel Abreu, enfatizou a necessidade de um trabalho mais específico para esse período.

“A secretaria está atenta na volta às aulas, pois sabemos que nesta época é comum aumentar o número de veículos transitando na cidade. Existem os horários de pico, como no início da manhã, no meio do dia e no fim da tarde, quando se eleva o fluxo para entrada e saída de alunos. Estaremos prontos para conduzir da melhor maneira este serviço e atuaremos com nossos efetivos da Guarda Municipal para orientar condutores e pedestres”, destacou.

O comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente, falou mais sobre como ocorrerão as operações. “Aproveitaremos os agentes de trânsitos das escolas, em geral do Centro da cidade, onde é maior o fluxo, e prestaremos toda assistência para os motoristas e pedestres que estarão passando por essas localidades”, disse Valente.

Ronda Escolar

Paralelamente ao trabalho que será realizado pela Guarda, a Prefeitura conta ainda com a Ronda Escolar, uma iniciativa que foi implementada no governo do prefeito Rodrigo Drable e se tornou referência no atendimento às unidades escolares da rede municipal. A Ronda é coordenada pela Secretaria de Ordem Pública, através da Guarda Municipal e com o apoio da Polícia Militar.

As principais ocorrências estão relacionadas a questões familiares, apoio aos diretores para encaminhamento a 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa) e auxílio ao Conselho Tutelar (quando solicitado pela unidade escolar).

A direção das escolas pode entrar em contato com a Guarda Municipal pelos telefones do plantão: (24) 3028-9339 e (24) 3028-9369.