Material foi encontrado em local de difícil acesso e suspeitos de tráfico fugiram quando avistaram PMsDivulgação/PMERJ

Publicado 03/02/2024 17:28

Barra Mansa - Policiais militares da 2ª Companhia do 28o Batalhão Militares apreenderam 960 pinos de cocaína no bairro Vista Alegre em Barra Mansa, na tarde desta quinta-feira (1o). O material foi encontrado em um local de difícil acesso, e assim que os traficantes avistaram os agentes, fugiram do local.

Todo material apreendido foi apresentado na 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa) para o registro da ocorrência.