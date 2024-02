Motorista, único ocupante do veículo, não sofreu ferimentos graves, apesar do estado de destruição do automóvel - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 07/02/2024 16:33 | Atualizado 07/02/2024 17:26

Barra Mansa - Uma colisão entre um trem e um carro de passeio, no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa, deixou o automóvel completamente destruído. O acidente foi na tarde desta quarta-feira (7), na passagem de nível do Parque da Cidade, na ligação entre a Rua Ary Thomé e a Avenida Prefeito João Chiesse Filho.

O motorista do automóvel, único ocupante do veículo, chegou a ficar preso nas ferragens e a lataria do carro teve que ser cortada para retirada dele, que apesar do estado do veículo, não teve ferimentos graves. O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM) e a Polícia Militar.

A vítima identificada como Valdir Faria, agradeceu o atendimento realizado pela Guarda Municipal e pelo Corpo de Bombeiros. “Graças a Deus deu tudo certo. O resgate chegou rápido, me ajudou a manter a calma e me tirou das ferragens da melhor maneira possível”, relatou.

De acordo com a GMBM, o veículo saiu da Rua Ari Thomé, ao lado do Parque, quando foi atingido pela composição na passagem de nível. O coordenador do PET (Programa Educacional de Trânsito),Eliseu Garcia, falou sobre o que mudou no tráfego de veículos no local.

“O trânsito em si vai fluir normalmente. A única via que está sendo obstruída é a da entrada do Parque da Cidade. Os motoristas que necessitarem passar pelo local terão que acessar o bairro Saudade, entrando no Parque através do portão dos fundos”, detalhou.