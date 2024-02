Tradicional Bloco do Morro do Cruzeiro abre as festividades no município, nesta sexta-feira (9), com início às 19h - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 08/02/2024 15:23

Barra Mansa - O tradicional Bloco do Morro do Cruzeiro abrirá às festividades no município, nesta sexta-feira (9), com início às 19h. A concentração começa no Morro do Cruzeiro, passando pela Avenida Joaquim Leite, e dispersando no Calçadão Dama do Samba, na Rua Getúlio Vargas, no Centro.

A folia em Barra Mansa segue até a terça-feira (13), com uma programação que promete tirar os foliões do chão com shows regionais, blocos de rua e atividades voltadas ao público infantil, contando sempre com o apoio da Prefeitura, através da Fundação Cultura (FCBM).

SERVIÇO

Bloco do Morro do Cruzeiro

Data: 09/02 (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Calçadão Dama do Samba, na Rua Getúlio Vargas, no Centro