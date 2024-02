Programação de Carnaval no Centro e distritos começa nesta sexta-feira (9) e vai até terça-feira (13) - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 07/02/2024 17:37

Barra Mansa - O Carnaval em Barra Mansa está cheio de atrações. A folia começa nesta sexta-feira (9) e vai até a terça-feira (13). A programação promete tirar os foliões do chão com shows regionais, blocos de rua e atividades voltadas ao público infantil. As atrações se estendem aos distritos de Amparo e Rialto com diversas opções para a população, contando sempre com o apoio da Prefeitura, por meio da Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM).

O presidente da FCBM, Marcelo Bravo, apontou que no Carnaval do munícipio sempre há espaço para melhorias, para tornar a próxima experiência ainda mais prazerosa e agradável. “Fico feliz em ver as festividades levando tantos sorrisos em nossas ruas, durante o Carnaval. Esperamos fornecer aos foliões o melhor Carnaval possível, com muita paz e harmonia”, frisou Bravo.

Segurança

Com o objetivo de garantir a melhor experiência, com respeito e segurança entre os foliões, a Guarda Municipal de Barra Mansa estará nas ruas acompanhando os blocos que transitam pelos bairros.

Aos fins de semana e feriados, as denúncias devem ser efetuadas diretamente na 90ª Delegacia de Polícia, no Centro. Para atendimento ou esclarecimento de dúvidas, o contato pode ser feito através dos telefones:

Guarda Municipal: (24) 3028-9336 e (24) 3028-9369

Disque Patrulha: (24) 99931-8829

90ª Delegacia de Polícia: (24) 3328-4863

Confira a programação para o Carnaval 2024 em Barra Mansa:

CALÇADÃO DAMA DO SAMBA

Sexta-feira (09/02)

19h - Grupo Ziriguidum - Recepção Bloco Tradição Morro do Cruzeiro

Sábado (10/02)

15h - DJ Gustavinho Peixoto

16h – Matinê com Bloquinho Infantil Mamãe Eu Quero Sambar

17h – Partido a Mais

19h - BELAROSA - GIRO CULTURAL FUNARJ

21h - Bateria Show

Domingo (11/02)

15h - DJ Gustavinho Peixoto

16h – Matinê com Bloquinho Infantil da Cecília Reis

18h - Reunião Papo de Samba

20h – Kadu Silva e Banda

Segunda-feira (12/02)

15h - DJ Gustavinho Peixoto

16h – Matinê com Bloquinho Infantil Mamãe Eu Quero Sambar

18h – Empolgasamba

20h – Show com Banda Guerra

Terça-feira (13/02)

15h - DJ Gustavinho Peixoto

16h – Matinê com Bloquinho Infantil da Cecília Reis

18h - Opsamba

20h – Show com Banda Guerra

CARNAVAL DAS CRIANÇAS - Bairro Roberto Silveira

Todos os dias de 14h às 16h

Recreação e música com DJ JR

BLOCOS DE RUA

Sexta-feira (09/02)

17h - Mensageiros do Axé - Estação das Artes - Centro

18h - Bloco Tradição, Morro do Cruzeiro

Sábado (10/02)

10h - Abadatucada - Estação das Artes - Centro

13h - Bloco Me Beija Direito - Avenida Domingos Mariano – Centro

16h - Bloco do Boi, Roberto Silveira

Domingo (11/02)

13h - Bloco Arrastão do Povão, Vista Alegre

16h - Bloco do Boi, Roberto Silveira

Segunda-feira (12/02)

16h - Bloco do Boi, Roberto Silveira

Terça-feira (13/02)

13h - Bloco Arrastão do Povão, Vista Alegre

16h - Bloco do Boi, Roberto Silveira