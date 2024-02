Coordenador estadual da Saúde do Homem, Giovani Dimas, conheceu o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 07/02/2024 18:10

Barra Mansa - Barra Mansa recebeu, nesta quarta-feira (7), a visita do coordenador estadual da Saúde do Homem no Rio de Janeiro, Giovani Dimas, que conheceu o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde. O coordenador iniciou visitando a Clínica da Família, situada no Loteamento Sofia, no bairro Vista Alegre. No local, foram abordadas diversas ações realizadas pelas equipes da unidade, como o trabalho da enfermagem, dos médicos e dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), com o foco no atendimento aos homens que residem no bairro e áreas adjacentes.

Presente no encontro com o Estado, a coordenadora da Saúde do Homem de Barra Mansa, Tânia Neto, que também atua no serviço feito pelo Planejamento Familiar, destacou como é promovido o trabalho com o público e sua importância.



“Estamos unidos e em conjunto com o Estado para enfatizar que o homem precisa ter cuidados. Muitos não procuram as unidades e buscam apenas em caso de urgência. É importante que eles tenham a consciência que devem se cuidar constantemente, fazer um check-up da saúde, não deixar apenas para a época do Novembro Azul ou quando tiver a necessidade. Em Barra Mansa estamos de portas abertas para tratar do homem, assim como estamos com as mulheres, crianças e idosos. Temos o Pré-Natal do Parceiro, que é o acompanhamento do homem durante a gravidez da companheira, além de vacinação, teste rápido, dentre vários outros serviços feitos ao longo de todo ano”, explicou Tânia.

O coordenador estadual da Saúde do Homem, Giovani Dimas, contou que foi iniciada uma ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que vai acontecer durante todo o ano, em todos os municípios cortados por rodovias federais no estado do Rio de Janeiro. O trabalho é feito em parceria com a Cerest (Coordenadoria de Saúde do Trabalhador), o Sest Senat e a Secretaria Municipal de Saúde, por meio das equipes que atuam na saúde do homem.

“Essa ação tem como objetivo abordar caminhoneiros e avaliar como anda sua saúde, conscientizando sobre a importância de ter cuidados e manter uma atenção quanto aos riscos que estão sujeitos. Ela vai acontecer no dia de 20 de março, na unidade da Polícia Rodoviária Federal instalada em Piraí”, detalhou.

Giovani também parabenizou o trabalho realizado no município. “Fiquei muito contente de ver a estrutura que é disponibilizada pelo equipamento de saúde, o corpo de funcionários da unidade, a recepção realizada e todo serviço ofertado pela Saúde Primária de Barra Mansa”, concluiu.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, enalteceu a visita realizada nesta quarta-feira. "Com alegria recebemos a Equipe do Estado em nosso município, o que nos permite demonstrar nossos avanços na Atenção Primária. Seguimos trabalhando para continuar sendo referência em atendimento", disse o secretário. Além da Clínica Família, na Vista Alegre, também houve visitas nos bairros Siderlândia, Jardim Primavera e Paraíso de Baixo.