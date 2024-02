Agentes distribuem panfletos nas ruas Alberto Mutel e Duque de Caxias, além da entrada do Parque da Cidade - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 08/02/2024 14:45

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Ordem Pública de Barra Mansa, através da Guarda Municipal, promove nesta quinta-feira (8), uma campanha de conscientização nas travessias de pedestres e veículos na linha férrea, no Centro. Os agentes distribuem panfletos e abordam a população nas passagens de nível das ruas Alberto Mutel e Duque de Caxias e, posteriormente, na entrada do Parque da Cidade.



A ação tem apoio das empresas MRS Logística e VLI Multimodal. Dentre os objetivos, o principal é alertar as pessoas para o período de Carnaval, para que se atentem ao atravessar as passagens de nível e não abusem durante as festividades.

O coordenador do Programa Educacional de Trânsito (PET), Elizeu Garcia, pontuou a importância da ação junto aos transeuntes. “Estamos realizando um trabalho de conscientização para os foliões. A ação visa reforçar com as pessoas os cuidados que devem ter, porque é muito importante que se divirtam com segurança. Reforçamos que não se deve parar nas passagens de nível”, disse Elizeu.

Por fim, o coordenador ainda destacou que o Programa Educacional de Trânsito e as empresas MRS e VLI estão atuando na prevenção e alerta à população que vai pular o Carnaval no município. A Guarda Municipal de Barra Mansa estará à disposição dos moradores e visitantes, destacando que, caso seja necessário entrar em contato com os agentes, os telefones são: (24) 3028-9339/ (24) 3028-9369.