Centro Pop atende pessoas em situação de rua com refeições, cursos e diversos tipos de serviçosArquivo/CCS PMBM

Publicado 15/02/2024 10:55

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, divulgou nesta semana um balanço das ações desenvolvidas pelo Centro Pop em 2023. A unidade, que atende pessoas em situação de rua, oferece refeições, cursos e diversos tipos de atendimentos.

De acordo com o secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, as ações desenvolvidas trazem oportunidade às pessoas de voltarem ao lar e ao mercado de trabalho, permitindo sua reinserção na sociedade. “O governo do prefeito Rodrigo Drable não tem medido esforços para contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, e isso inclui a população em situação de rua. Somente em 2023 nós conseguimos reinserir 28 pessoas aos seus lares e atendemos 448 migrantes, que são pessoas oriundas de outras cidades e estados. Além disso, nós oferecemos oportunidades de trabalho de nove atendidos pelo Centro Pop que estão atuando nas obras de ampliação do Cemitério Municipal ”, disse Fanuel.

Outro dado relevante é com relação ao número de refeições oferecidas pela pasta, que em 2023 ultrapassou a marca de 15 mil unidades. “Ano passado, no Centro Pop, nós ofertamos um total de 4.513 cafés da manhã, 5.066 pratos de almoço, 2.416 cafés da tarde e 3.118 pernoites. Vale lembrar que nós também tivemos cursos profissionalizantes como informática, cabeleireiro, panificação, entre outros”, detalhou Thiago Felix, gerente de Proteção Social Especial.

O Centro Pop realiza atividades diárias para pessoas em situação de rua, tanto em grupo quanto individuais, além das abordagens sociais. As ações incluem conversas, higiene pessoal, alimentação e oficinas. A unidade está localizada na Rua Oscar da Silva Marins, 252, no Centro (no pátio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos). O telefone para mais informações é: (24) 3512-5692.