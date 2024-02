'Dalboni' é acusado de envolvimento em pelo cinco homicídios e tem dois mandados de prisão em aberto - Divulgação/Disque Denúncia

'Dalboni' é acusado de envolvimento em pelo cinco homicídios e tem dois mandados de prisão em abertoDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 21/02/2024 16:04

Barra Mansa - O Disque Denúncia divulgou nesta terça-feira (20) um cartaz pedindo informações que ajudem na captura de Luiz Carlos Dalboni Souza, de 23 anos, que é acusado de envolvimento pelo menos cinco homicídios em Barra Mansa. De acordo com as informações do Disque Denúncia, há dois mandados de prisão expedidos pela 1° Vara Criminal de Barra Mansa contra o homem - conhecido como “Dalboni” - sendo um por homicídio qualificado e outro por tentativa de homicídio qualificado.

O jovem é acusado, segundo o Disque Denúncia, pelo assassinato de um casal de irmãos, de 22 e 19 anos, no dia 8 de fevereiro, no bairro Siderlândia. As vítimas foram mortas com tiros no rosto dentro de casa, na Rua Gabriel Gonçalves de Brito.

Dalboni também é acusado de ter participado da morte de um jovem de 18 anos, e de ter tentado matar a ex-namorada dele, de 15 anos, em novembro de 2023, também no bairro Siderlândia. A adolescente levou quatro tiros e chegou a ficar internada na Santa Casa, mas sobreviveu.

Policiais da 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa) estão tentando localizar o suspeito. Qualquer informação sobre o paradeiro de Dalboni pode ser repassada, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ