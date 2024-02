Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável, ?Rio + Agro?, é realizado no Rio de Janeiro - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 21/02/2024 17:36

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa foi representada, na manhã desta terça-feira (20), no lançamento do Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável, o ‘Rio + Agro’, no Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Os secretários municipais de Meio Ambiente, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, e de Desenvolvimento Rural, Bruno Meirelles, foram convidados a participar da apresentação do projeto Reeco (Recuperação de ecossistemas) da empresa BWP Florestal, no encontro que reúne mais de 50 prefeitos e secretários de diversos municípios. O fórum, que vai ocorrer no mês de julho, irá tratar de assuntos como segurança alimentar, agricultura regenerativa, descarbonização, recuperação da Mata Atlântica e transição energética.



De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Carlos Roberto de Carvalho, o projeto do município consiste em converter 1.000 hectares de área em Mata Atlântica e agrofloresta, ação que já está em andamento, e é uma prova de conceito nas cidades de Barra Mansa e Resende.

“A BWP Florestal é uma das empresas que está envolvida nesse evento e está hoje com a sua filial em Barra Mansa. Nós temos avançado no projeto que estão desenvolvendo, da produção de alimento e floresta, da recuperação de árvores degradadas, da produção da Mata Atlântica, e isso vem em um momento importante para o planeta. Produzir alimentos de forma sustentável fortalece os produtores, o setor rural e a agricultura familiar, então tem vários pontos positivos”, frisou Beleza.



Um dos coordenadores do projeto de estímulo à produção da empresa BWP Florestal, Estevão Ávila, explicou qual o intuito deles no auxílio à preservação das áreas florestais da região do Vale do Paraíba.

“Essa região vem sofrendo por mais de 400 anos com a degradação e a perda de ecossistemas essenciais. A restauração dessas áreas não apenas contribui para a preservação da diversidade biológica, mas também desempenha um papel vital na proteção das nascentes, fundamentais para o abastecimento hídrico da região. Nossa empresa, por meio do projeto Reeco (Recuperação de ecossistemas), direciona os seus esforços para a prática da agricultura regenerativa, onde é possível promover uma integração harmoniosa entre a produção agrícola e a conservação ambiental”, revelou.



O secretário de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa, Bruno Meireles, falou um pouco sobre o objetivo e a importância de participar do evento. “A agricultura sustentável promove uma integração iminente. O governo hoje se mostra com as suas produções em nível alto e isso vai ser divulgado, junto com as produções dentro das facilidades, por meio desse fórum com a participação das prefeituras. É uma oportunidade grande de estarmos divulgando não só dentro do estado, como nacionalmente também”, afirmou.