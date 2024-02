Alunos da Escola Vocacionada Socioambiental Gelson Silvino, no Moinho de Vento, criaram repelente a partir da citronela - Divulgção/CCS PMBM

Publicado 21/02/2024 16:43

Barra Mansa - Os alunos do 4º e 5º ano da Escola Vocacionada Socioambiental Gelson Silvino, localizada no bairro Moinho de Vento, produziram repelentes a partir da citronela, planta que possui aroma capaz de espantar o Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão da dengue, Zika e Chikungunya. Ao todo, 16 crianças aprenderam sobre o poder da planta em questão, um aroma natural que é muito eficaz contra qualquer tipo de mosquito.

O professor da oficina de Agroecologia, Lucas Peres Guimarães, enfatizou que um dos objetivos da Escola Vocacionada Socioambiental é promover e fortalecer um contato mais próximo com a natureza.

“A dengue é um problema de saúde pública, um desequilíbrio causado pelo lixo e outros recipientes com água parada. Essa atividade mostrou que a natureza pode abrir diversas portas para acabar com os problemas do dia a dia. Através de um trabalho baseado na aromaterapia conseguimos mostrar aos alunos que um dos caminhos para a prevenção da dengue pode estar na reconexão com a natureza”, afirmou Lucas.

A vice-prefeita e secretária de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima, falou sobre a importância desse tipo de atividade para os alunos. “A dengue é um problema que todo ano bate na nossa porta, e mostrar para as crianças maneiras de protegerem a si mesmas e os próximos é essencial para o nosso futuro, assim como é fundamental ensiná-las a importância do combate à doença”, ressaltou.