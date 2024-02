Durante o encontro foram discutidas pautas relevantes para o desenvolvimento do município - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 22/02/2024 19:38

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acompanhado do secretário de Governo, Luiz Furlani, esteve na quarta-feira (21), no Palácio Guanabara, sede do governo estadual, para uma reunião com o governador Cláudio Castro.

Durante o encontro foram discutidas pautas relevantes para o desenvolvimento do município. “Cláudio Castro tem se mostrado solícito para as necessidades do município, inclusive visitando Barra Mansa em diversas ocasiões e colocando a sua equipe a nossa disposição. Falamos sobre investimentos, intervenções e ações primordiais do governo do estado a serem realizadas em nossa cidade”, disse Drable.

O secretário de Governo, Furlani, enfatizou a importância do encontro e a expectativa para os investimentos discutidos. “Foi uma reunião muito produtiva, onde o governador reiterou o compromisso com nossa cidade. Tem coisa boa vindo por aí e seguimos sempre trabalhando para o melhor de Barra Mansa”, disse Furlani.