Encontro aconteceu no auditório do CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 27/02/2024 21:06 | Atualizado 27/02/2024 21:07

Barra Mansa - A vice-prefeita e secretária de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima, se reuniu, na manhã desta terça-feira (27), com os diretores das unidades escolares do município. O encontro aconteceu no auditório do CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro, e teve como objetivo alinhar estratégias de ensino para 2024 e fornecer orientações em relação aos prazos de encaminhamento dos documentos para o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (Cemae) e sobre o programa Bolsa Família.

Fátima Lima, em sua fala, reforçou a importância de todos trabalharem como um time e se colocou à disposição dos diretores no que diz respeito às demandas das unidades. “Com a minha chegada na secretaria não houve grandes mudanças. Mantivemos as equipes, que já realizavam um trabalho de excelência, e estamos em constante busca de evolução. Estamos encerrando um ciclo de oito anos deixando um grande legado e isso é fruto do trabalho de cada um de vocês”, disse a secretária.

A gerente de Educação Especial do Cemae, Cecília Pacheco, afirmou que a equipe se empenha para apoiar as escolas, efetivando a inclusão escolar com qualidade e dignidade. “A Secretaria de Educação tem trabalhado no sentido da contratação de mais profissionais para atender à demanda de alunos já avaliados pela nossa rede. Temos um dado importante e positivo em relação aos nossos alunos com deficiência. Cerca de 80% deles são assistidos pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE), enquanto a previsão do MEC é que esse número seja em torno de 60% nos municípios”, explicou Cecília.