Evento conta com pescaria, doação de mudas, ação de educação ambiental e feira de adoção de cães e gatos - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 27/02/2024 21:13

Barra Mansa - Para celebrar a natureza, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), prepara a 1ª edição do evento ‘Pesca e Parque’. A atividade acontecerá neste sábado (2), das 8h às 13h, no Parque Municipal Centenário Jardim das Preguiças, no Centro. O evento é voltado para os amantes da pesca, com uma programação especial que conta com pescaria, doação de mudas, ação de educação ambiental e feira de adoção de cães e gatos.

São 80 vagas disponíveis. As inscrições, gratuitas, estão abertas até sexta-feira (1º) e podem ser realizadas presencialmente na sede da Secretaria, atualmente localizada na Rua Bernardino Inácio Silva, 37, no prédio da Previbam, (ao lado dos Correios), pelo telefone (24) 2106-3406 ou de forma online, pelo link: https://forms.gle/rSomjR9E1CPjaX2h9

O objetivo da atividade é reduzir a densidade populacional no lago, que está saturado de peixes, em sua maioria, tilápias. Após as atividades, a Secretaria irá inserir uma quantidade de peixes adequada para o tamanho do lago novamente. A pesca controlada é uma solução inovadora e educativa dentro do Parque Municipal, além de ser uma oportunidade de desfrutar de uma atividade recreativa.

SERVIÇO:

1ª edição do ‘Pesca e Parque’

Data: 02/03 (sábado)

Horário: 8h às 13h

Local: Parque Municipal Centenário Jardim das Preguiças, na Rua Custódio Ferreira Leite, Centro - Barra Mansa