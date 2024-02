Serviços são realizados de acordo com uma escala programada, com o objetivo de atender as demandas de toda a cidade - Divulgação/CCS PMBM

Barra Mansa - Nesta quarta-feira (28), o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) seguirá realizando os trabalhos de limpeza, capina, roçagem, pinturas de meio-fio e raspagem. O intuito da ação, que acontece diariamente, é manter o ambiente urbano limpo, preservar o meio ambiente, proporcionar qualidade de vida à população e evitar a proliferação de doenças. Os serviços são realizados de acordo com uma escala programada, com o objetivo de atender as demandas de toda a cidade. Nesta quarta-feira, eles ocorrerão na Região Leste - Boa Vista 1 e 2 e Nove de Abril -, e nos bairros Santa Clara, Centro, Santa Rosa, Vila Nova, Vista Alegre, Ano Bom, São Silvestre, Boa Sorte, Vila Ursulino e Nova Esperança. Já as coletas de volumosos acontecerão nos bairros Boa Sorte, Jardim Central, Vila Nova e Vila Maria, enquanto a coleta de terra, entulho e/ou lama será feita no bairro Boa Sorte. O Saae-BM está localizado na Avenida Homero Leite, 572, no bairro Saudade. O telefone para mais informações é: (24) 3512-4333.

