Ação do Saae-BM e Coopcat levou para as ruas do Centro da cidade informações sobre coleta seletiva e reciclagem - Paulo Dimas/CCS PMBM

Ação do Saae-BM e Coopcat levou para as ruas do Centro da cidade informações sobre coleta seletiva e reciclagemPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 28/02/2024 18:15

Barra Mansa - Nesta quarta-feira (28), uma ação envolvendo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) e a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis (Coopcat) levou para as ruas do Centro da cidade diversas informações sobre coleta seletiva e reciclagem. Foi montada uma tenda na Avenida Dr. Dário Aragão, onde houve exposição de materiais reciclados, distribuição de panfletos e esclarecimentos sobre a separação dos resíduos. Hoje a cooperativa conta com mais de 40 trabalhadores, que levam o sustento para suas casas através dessa rede de conscientização.

De acordo com o gerente da Coleta de Resíduos do Saae, Isaías Gomide, a separação do material reciclável do orgânico traz diversos benefícios para o meio ambiente, além de gerar renda para inúmeras famílias. “O trabalho que realizamos em Barra Mansa, através da coleta seletiva, reduz a quantidade de resíduos no aterro sanitário, otimizando sua vida útil. Além disso, evitamos o entupimento dos bueiros, a proliferação de animais peçonhentos e mosquitos, como o Aedes aegypti, e ainda auxiliamos na subsistência dos nossos catadores”, ressaltou Isaías.

A catadora Maria Aparecida, moradora do bairro Siderlândia, contou que há 18 anos leva o sustento para casa através do trabalho na cooperativa. De acordo com ela, ainda falta muita conscientização das pessoas em relação à separação desses materiais. “Na cooperativa separamos os materiais que vão para as indústrias dos que não são recicláveis. Muita gente ainda acredita que fazer essa separação é trabalhoso, porém não é. Estamos aqui para explicar isso para as pessoas. Além da população nos ajudar, o meio ambiente também agradece”, frisou.