Reunião discutiu ações em conjunto visando combate a doenças como dengue, esquistossomose, leishmaniose, entre outras - Felipe Vieira/CCS PMBM

Reunião discutiu ações em conjunto visando combate a doenças como dengue, esquistossomose, leishmaniose, entre outrasFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 29/02/2024 19:34

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa realizou nesta quinta-feira (29), um encontro com representantes da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para tratar de ações em conjunto visando ao combate a doenças como dengue, esquistossomose, leishmaniose entre outras. A reunião de alinhamento aconteceu na Secretaria Municipal de Educação (SME), com a presença da vice-prefeita e secretária da pasta, Fátima Lima.

Também participaram a médica veterinária e supervisora da Vigilância Ambiental, Millena Borges; a coordenadora do Programa Saúde na Escola (PSE), Vivian Gomes; a gerente da Educação Ambiental do Meio Ambiente, Maiara Oliveira; o professor e assessor pedagógico, Lucas Peres; a pesquisadora responsável pelo setor de esquistossomose e zoonoses da Fiocruz, Denise Alves de Lima; e o coordenador de psicologia da Plataforma Virtual CHA (conhecimentos, habilidades e atitudes) para educadores/Fiocruz/ENSP/IOC (Instituto Oswaldo Cruz), Valdir Almeida.

Fátima Lima ressaltou a importância da parceria com a Fiocruz para o êxito das ações de combate a doenças no município. “Aqui em Barra Mansa nós trabalhamos a educação em saúde para prevenção de doenças. Essa parceria com a Fiocruz vai nos possibilitar intensificar esse trabalho realizado com nossas crianças nas escolas”, disse a vice-prefeita.

A pesquisadora da Fiocruz, Denise Alves de Lima, que já foi moradora de Barra Mansa, destacou a receptividade da Prefeitura de Barra Mansa para a adesão das propostas apresentadas. “Nós temos um projeto de saúde ambiental que visa à vigilância das doenças que estão relacionadas ao meio ambiente, entre elas a dengue. O que eu espero dessa parceria é muito sucesso para o controle dessas doenças. A colaboração da Fiocruz com a Prefeitura busca, sobretudo, o bem-estar da população de Barra Mansa”, afirmou.

Campanha de combate à dengue nas escolas

O combate à dengue em instituições de ensino é foco de uma campanha nacional preconizada pelos Ministérios da Saúde e da Educação. As ações de prevenção ao Aedes aegypti fazem parte do calendário de 2024 do Programa de Saúde nas Escolas (PSE) e têm como tema: 'Brasil Unido Contra a Dengue - Combate ao Mosquito nas Escolas'. A campanha teve início na capital federal, no dia 21 de fevereiro, na Escola Classe Juscelino Kubitschek, localizada na região do Sol Nascente (DF).