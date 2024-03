Serviço consiste na limpeza das manilhas e tem previsão de conclusão em 30 dias - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 29/02/2024 20:11

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), iniciou nesta semana uma manutenção na rede pluvial da Rua Prefeito Feres Nader, no bairro Boa Sorte. O serviço, que consiste na limpeza das manilhas, tem previsão de conclusão em 30 dias.

De acordo com o diretor da autarquia, José Geraldo Santos, a obra vai sanar alguns problemas de escoamento da localidade. “Estamos trabalhando em toda a extensão da via, em torno de 70 metros, fazendo a retirada das manilhas para a desobstrução e remoção do material acumulado ao longo do tempo”, disse.

O Saae-BM está localizado na Avenida Homero Leite, 572, no bairro Saudade. O telefone para mais informações é: (24) 3512-4333.