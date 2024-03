Brigada voluntária é um grupo treinado para realizar atendimento em situações de emergência - Divulgação/CCS PMBM

Brigada voluntária é um grupo treinado para realizar atendimento em situações de emergênciaDivulgação/CCS PMBM

Publicado 29/02/2024 19:50

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), segue com as inscrições abertas para o curso de formação de brigadista voluntário, até o dia 9 de março. Instituída em setembro de 2021, a brigada voluntária consiste em um grupo de pessoas previamente treinadas, organizadas e capacitadas, com o objetivo de combater princípios de incêndio em vegetação e reduzir danos ao meio ambiente, informar e orientar moradores sobre queimadas irregulares, além de realizar atendimento em situações de emergência.

Durante o curso, serão desenvolvidas atividades envolvendo: resgate e primeiros socorros em áreas de queimada; manuseio e captura de animais peçonhentos; manuseio e manutenção de roçadeira e motosserra; trabalho em grupo e voz de comando; manutenção de equipamentos; além de treinamento de nós e amarrações (rapel).

O coordenador da unidade, Denilson Sicupira, destacou que a brigada foi criada especialmente para combate a incêndios em Unidades de Conservação, sendo que a Barra Mansa possui dezenas de áreas especialmente protegidas, fator que torna essencial o cuidado com a fauna e a flora nesses locais. “No entanto, a população pode contribuir ainda mais para a proteção dessas unidades de conservação ambiental, evitando a queima de resíduos e pastagens”, informou Sicupira, acrescentando também que atualmente já há 14 inscritos para o curso.

O secretário de Meio Ambiente, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, salientou que as queimadas trazem diversos prejuízos ao meio ambiente, como perda de biodiversidade, emissão de dióxido de carbono (CO2) para atmosfera, empobrecimento do solo, surgimento de erosões, entre outros.

“Além da destruição das áreas produtivas como lavouras e pastagens, há também prejuízos a nossa população, sobretudo com o aumento da incidência de problemas respiratórios. Não podemos deixar de chamar a atenção sobre os danos e até mortes de animais, o que causa grandes perdas na nossa biodiversidade. Precisamos trabalhar juntos, de maneira consciente e com a ajuda da população”, ressaltou Beleza.

As inscrições podem ser feitas através do telefone da Secretaria de Meio Ambiente de Barra Mansa: (24) 2106-3406, ou pelo contato da brigada de incêndio florestal: (24) 98813-6722.