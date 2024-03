Ação destaca destinos do estado do Rio de Janeiro com estande na rodoviária - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 01/03/2024 18:41

Barra Mansa - Artesãos de Barra Mansa estão marcando presença no Espaço de Apoio ao Turista #TôNoRio, na cidade do Rio de Janeiro. Situado no desembarque inferior da segunda maior rodoviária da América Latina em termos de movimentação de passageiros, o espaço conta com a presença diária dos artesãos do estado. Os artistas Benedita Maria Reis, Cristina Aparecida Soares Valério, Adriana Cristina Rossi, Denise Costa de Mattos, Lívia da Silva Oliveira e Neuber da Silva Oliveira estarão no evento durante os dias 1o, 2 e 3 de março.

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), a TurisRio e a Rodoviária do Rio S/A está destacando os destinos do estado do Rio de Janeiro, incluindo um espaço dedicado ao artesanato das 12 regiões turísticas que compõem o Estado.

Na área, recepcionistas bilíngues estão disponíveis para esclarecer as dúvidas dos visitantes, que também terão a oportunidade de explorar as criações de artesãos cadastrados no Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro. Os trabalhos de artesanato estarão à venda como parte de uma iniciativa para promover a atividade e gerar renda. A central estará aberta das 10h às 18h, de segunda a domingo, e permanecerá disponível até o dia 9 de abril.

O Espaço de Apoio ao Turista abre oportunidades para artesãos representantes dos municípios do interior do estado, cadastrados no programa da Secretaria, mostrarem suas técnicas e toda identidade cultural relacionada a cada cidade. Barra Mansa vem com o crochê, bonecas de pano, bolsas, macramê e produtos voltados ao artesanato religioso.

A artesã Denise Costa demonstrou gratidão por poder participar do evento e compartilhar sua arte. "Estou radiante por ter essa oportunidade de expor meus produtos na rodoviária do Rio. É uma honra poder compartilhar meu trabalho com tantas pessoas e contribuir para a beleza e diversidade deste lugar. Espero que todos apreciem o cuidado e dedicação que coloquei em cada peça. É um momento emocionante para mim como artesã, ver meu trabalho sendo apreciado e reconhecido aqui, é o artesanato aparecendo e crescendo”, disse.

A gerente de Turismo e coordenadora do Artesanato em Barra Mansa, Bhella Santos, falou sobre a importância do setor estar inserido em uma ação como a realizada no Rio.

“A presença do artesanato da nossa cidade no projeto é importante porque sua inclusão oferece aos visitantes uma oportunidade única de conhecer e apreciar a riqueza cultural e artística da região. Além disso, a presença da arte local contribui para promover a economia criativa e valorizar o trabalho dos artesãos locais. Essa participação também enriquece a experiência dos visitantes, proporcionando-lhes acesso a produtos exclusivos e autênticos. Por fim, a integração do nosso artesanato no projeto fortalece os laços entre diferentes comunidades e promove o turismo cultural na região”, ressaltou Bhella.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa, Daniel Maciel, destacou os benefícios do artesanato local. “Ao preservar tradições, o artesanato também estimula a economia, criando oportunidades de emprego e empreendedorismo. A produção artesanal frequentemente incorpora técnicas tradicionais, enriquecendo os produtos com um valor cultural significativo”, disse.

Fórum

No dia 19 de março, ocorrerá em Barra Mansa o I Fórum Municipal de Turismo em comemoração ao Dia do Artesão.