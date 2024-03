Presidente da Fundação Cultura Barra Mansa participa de evento iniciado em Brasília nesta segunda-feira (4) - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 04/03/2024 20:35 | Atualizado 04/03/2024 20:38

Barra Mansa - O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, está participando da 4ª Conferência Nacional de Cultura, que começa nesta segunda-feira (4), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O tema desta edição é “Democracia e Direito à Cultura", e o evento deve reunir mais de três mil participantes de todo o Brasil.



Até sexta-feira, dia 08, a conferência vai debater políticas públicas culturais e reconstruir o Plano Nacional de Cultura (PNC) para os próximos 10 anos, revisando o Sistema Nacional. As propostas aprovadas durante o evento vão fundamentar as diretrizes do novo plano para a pasta na próxima década.

Marcelo Bravo, foi eleito delegado titular pelo poder público da região do Médio Paraíba na conferência estadual que ocorreu no dia 23 de janeiro. Ele levou duas propostas ao evento em Brasília, sendo elas o fortalecimento de fundos municipais de cultura de todo o Brasil, com a possibilidade de abatimento do imposto de renda por meio da Lei Rouanet e a possibilidade de monetização de canais como o YouTube, de contas vinculadas a órgãos públicos para fundos municipais, de forma que esses recursos sejam destinados aos fundos municipais de cultura ou aos fundos de cultura vinculados ao órgão.

Segundo Bravo, é importante que a população esteja envolvida na criação e construção das políticas públicas: “Nossas duas propostas foram postas como encaminhamentos na conferência regional e entraram nas discussões e a gente aqui da cidade quer colocar esses assuntos em pauta. Existem inúmeros outros que devem ter destaque, principalmente a retomada da participação popular na construção de políticas culturais, o que é muito importante”, finalizou.