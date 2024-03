Passarela que liga os bairros Boa Sorte e Piteiras desabou na noite de terça-feira (5) e local foi isolado - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 06/03/2024 14:31

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Compdec (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil) está monitorando e trabalhando em áreas atingidas pela forte chuva de terça-feira (5). Segundo o órgão, foi registrado um volume de 58 milímetros em cerca de quatro horas, uma precipitação mais intensa do que o esperado, que seria de 25 milímetros.

Devido à alta intensidade, bairros como Nova Esperança, Boa Sorte e Piteiras, foram afetados. O Rio Barra Mansa teve o nível elevado, mas não houve transbordo. Os trabalhos seguem nesta quarta-feira (6), contando com o apoio de demais secretarias, como a de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) e de Manutenção Urbana (SMMU).

O coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor Ramos, deu detalhes sobre as ocorrências e frisou que todos estão à disposição para atender os moradores das comunidades.

“Devido ao acúmulo de chuva bem concentrado, houve o desabamento de um imóvel comercial, o que acabou afetando a estrutura da passarela que liga os bairros Boa Sorte e Piteiras, na Rua Henrique Crispim de Almeida. Essa estrutura não fazia parte diretamente da ponte, era um anexo feito posteriormente. Importante destacar que não havia pessoas passando no local e nem no imóvel que desabou. A Defesa Civil fechou a ponte para avaliar sua estrutura e, após essa avaliação, não identificamos qualquer ponto crítico que impedisse o tráfego de veículos. A área foi isolada e equipes retornarão nesta quarta para uma nova avaliação. Seguimos trabalhando e atendendo demandas”, informou Ramos.

O coordenador ainda destacou que um alerta será emitido para a população comunicando previsão de chuva forte no município entre esta quarta e sexta-feira (8), principalmente no final da tarde e à noite. Esses alertas são informados através de cadastros que podem ser feitos enviando o número do CEP da residência para o 40199. A população também pode procurar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o WhatsApp (24) 98121-3427 .

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos também está atuando com suas equipes para ajudar os moradores que tiveram seus imóveis destelhados. O secretário da Pasta, Fanuel Fernando, falou sobre o trabalho realizado. "As equipes da Assistência estão percorrendo as localidades e analisando as necessidades dos moradores. Estamos à disposição para auxiliar neste serviço junto com a Defesa Civil. A pedido do prefeito Rodrigo Drable, as secretarias estão de prontidão e intensificando os trabalhos de auxílio à população", frisou Fanuel.

Limpeza

Para a retirada de resíduos provenientes das chuvas, as equipes do Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa) estão realizando limpeza nas seguintes vias: Rua Florianópolis, no bairro Nova Esperança, Rua João Afonso Borges, que fica no Vila Independência e, na Rua B, em Rialto.