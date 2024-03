Cerimônia ainda homenageou seis autoras do projeto ?Barra Mansa: Cidade da Gente? - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 06/03/2024 19:33

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), realizou, na tarde desta quarta-feira (6), o lançamento do livro ‘Versos e Prosas’, no Centro de Educação Integrada (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro. A cerimônia ainda homenageou seis autoras do projeto ‘Barra Mansa: Cidade da Gente’, que, ao longo dos últimos meses, realizou o lançamento e distribuição de dois livros didáticos sobre a história, as particularidades e a cultura do município.

A obra ‘Versos e Prosas’ foi feita através de poesias escritas por dez alunos do 3° ao 6° ano do ensino fundamental da rede municipal, que participaram de um concurso de redação, promovido pela pasta. A Escola Vocacionada a Música participou da cerimônia, que contou com a presença da vereadora Maria Lúcia e do presidente da Câmara, Paulo Sandro.

A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, falou sobre a importância do evento. “É com muita alegria que vemos a dedicação dessas crianças que escreveram um livro. Isso mostra que nosso trabalho tem surtido efeito. Aproveitando a semana do Dia da Mulher, quero parabenizar as mulheres da nossa cidade, através da homenagem das seis escritoras aqui presentes e dizer que todas elas merecem respeito”, disse Fátima.

Uma das autoras do primeiro livro do projeto ‘Barra Mansa: Cidade da Gente’, Morgana Vieira, demonstrou toda a alegria em ver os alunos dando continuidade à ideia. “Nós escrevemos o primeiro exemplar para as crianças e poder ver que o projeto foi levado adiante nas escolas e culminou com o lançamento desse feito pelos próprios alunos é gratificante”, afirmou.