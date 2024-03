Unidade será espaço para escuta, apoio, desenvolvimento de projetos e promoção do respeito à diversidade sexual - Arquivo

Unidade será espaço para escuta, apoio, desenvolvimento de projetos e promoção do respeito à diversidade sexualArquivo

Publicado 07/03/2024 16:48

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), realiza no próximo domingo (10), às 10h, a instalação do Centro de Atendimento à População LGBTQIAPN+, que vai funcionar na Rua Santos Dumont, 126, no Centro.

A nova unidade será um espaço para escuta, apoio, desenvolvimento de projetos e promoção do respeito à diversidade sexual, visando a defesa dos direitos do público LGBTQIAPN+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais/transgêneros, queer, intersexo, assexuais, pansexuais, não-binários e todas as outras possibilidades de orientação sexual e identidade de gênero).

O centro oferecerá acompanhamento psicossocial, jurídico (quando necessário), inclusão social e cultural das pessoas, entre elas, as que estão em situação de vulnerabilidade.

SERVIÇO

Instalação do Centro de Atendimento à População LGBTQIAPN+

Data: 10/03/2024 (domingo)

Hora: 10h

Local: Rua Santos Dumont, nº 126, Centro