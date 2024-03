Evento na sede da pasta contou com a presença da vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 07/03/2024 16:43

Barra Mansa - Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa realizou, nesta quinta-feira (7), um café da manhã para homenagear as mulheres que trabalham no setor. O evento aconteceu na sede da pasta, que fica no bairro Boa Sorte, e contou com a presença da vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, representantes do Sindicato Rural do município e do Sicredi. Durante a manhã as profissionais puderam desfrutar de um bate-papo, em um momento de confraternização e celebração.

Fátima Lima frisou que a celebração do dia 8 de março é uma forma de lembrar a importância de combater a discriminação e a desigualdade de gênero. “A presença da mulher nos mais diversos ambientes é fundamental e esse deve ser o foco da nossa luta. Não é sobre ser melhor que os homens, é se colocar num lugar de igualdade. A nossa luta é grande, já avançamos muito, mas temos que buscar ainda mais os nossos direitos”, frisou.

A vice-prefeita também enfatizou que Barra Mansa enxergou a necessidade de ter mais representação feminina na política. “Hoje temos um número significativo de mulheres vereadoras. Nós mulheres somos 50% da população mundial e somos mães dos outros 50%”, completou Fátima.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Bruno Meirelles, disse que hoje a pasta conta com aproximadamente dez mulheres e o trabalho que elas desempenham é fundamental para o bom funcionamento do setor. “As mulheres são detalhistas, elas são mais cuidadosas e têm uma percepção maior das coisas. Cada uma em sua função aqui é fundamental para que tenhamos sucesso em cada ação. Nada mais justo que essa homenagem”, expressou o secretário.