Prefeito Rodrigo Drable marcou presença no evento, que beneficiou cerca de 300 moradores - Felipe Vieira/CCS PMBM

Prefeito Rodrigo Drable marcou presença no evento, que beneficiou cerca de 300 moradoresFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 08/03/2024 16:15

Barra Mansa - Na manhã desta sexta-feira (8), a Fábrica de Óculos de Barra Mansa realizou mais uma cerimônia de entrega para a população, no saguão da Prefeitura. O prefeito Rodrigo Drable marcou presença no evento, que beneficiou cerca de 300 moradores. Também estiveram presentes os secretários municipais, dentre eles, o de Governo, Luiz Furlani; além do presidente da Câmara Municipal, Paulo Sandro Soares, vereadores e o gerente da Fábrica, Joel Valcir.

Segundo Valcir, cerca de 380 óculos foram preparados para entrega durante a solenidade e a expectativa é de que até o final do ano sejam entregues 20 mil unidades. “Para esta sexta nós preparamos quase 400 óculos, sendo que 300 foram entregues pela manhã. Agora estamos aguardando os donos dos óculos restantes para fazer a retirada. Nossa equipe está sempre empenhada em atender de forma eficiente as demandas de toda a população”, disse.

O prefeito Rodrigo Drable, frisou a importância da Fábrica de Óculos para a população, assim como o compromisso de todos retirarem os óculos que estão prontos.

“Quando nós criamos a Fábrica, estávamos pensando principalmente nas nossas crianças das escolas municipais. Percebemos que elas tinham dificuldade de aprendizagem porque elas não enxergavam direito. Por isso, nós montamos três consultórios novos e modernos para fazer as consultas e depois implantamos a fábrica para produzir os óculos. Infelizmente, ainda é comum os pais e responsáveis não trazerem seus filhos para buscar os óculos. Nós temos mais de 100 óculos abandonados de crianças, porque os pais não vêm buscar, o que não pode acontecer. Fazemos realmente tudo com carinho, porque seria fácil colocar um único modelo de óculos, mas fizemos questão de ter uma variedade, principalmente para as crianças poderem escolher”, apontou Drable.

Atendimento

A Fábrica de Óculos funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. A unidade beneficia estudantes da rede pública municipal e idosos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de pessoas assistidas pelo Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado), Secretaria Assistência Social e Direitos Humanos, Asilo Vila Vicentina e Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).