Drable destacou trabalho realizado pela GM e pontuou ações do governo municipal para valorizar servidoresPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 10/03/2024 15:19 | Atualizado 10/03/2024 15:23

Barra Mansa - Na manhã desta sexta-feira (8), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acompanhado dos secretários de Governo, Luiz Furlani, de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, e de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, recebeu em seu gabinete agentes da Guarda Municipal e vereadores para entregar o Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) da categoria para apreciação e votação do Poder Legislativo.

Durante o encontro, Drable destacou o trabalho realizado pela GM e pontuou as ações promovidas pelo governo municipal para valorizar os servidores.

“Hoje é um dia muito importante, pois após um árduo trabalho foi construído o Plano de Carreira, Cargos e Salários da Guarda Municipal. Este documento, que entrego ao presidente da Câmara, Paulo Sandro, é de extrema relevância e valoriza o esforço de mulheres e homens que se dedicam e cuidam da ordem da nossa cidade. A partir daqui, o projeto segue para apreciação e votação dos nossos vereadores. Assim que aprovado pelo Legislativo, nós colocaremos em prática essa conquista para a categoria e que representa o planejamento de reorganizar a prefeitura, que nós assumimos com salários atrasados e hoje nós conseguimos manter em dia e valorizando cada vez o nosso servidor”, disse Rodrigo.

Presente na reunião, o vereador Jefferson Mamede, que é guarda municipal concursado desde 1994, destacou o empenho do governo em valorizar o trabalho dos agentes. “Quero parabenizar todos que se dedicaram para a construção deste PCCS, entre eles a comissão formada para a elaboração do documento, o comandante Valente, o secretário Abreu e todos que têm feito um trabalho de excelência em prol da corporação. Agradeço ao prefeito Rodrigo Drable. Eu, como agente da GM há 30 anos, posso falar que encontramos nele um gestor que valorizou a atuação dos guardas, provendo recursos necessários para o trabalho e enaltecendo cada indivíduo. Também destaco o esforço do secretário Luiz Furlani, que somou conosco na busca para a construção desse plano”, disse Mamede.

O secretário de Governo, Luiz Furlani, lembrou do período em que esteve à frente da Secretaria de Ordem Pública, trabalhando junto com os agentes da Guarda Municipal. “Pude acompanhar de perto o trabalho de excelência realizado por essas mulheres e homens que atuam diariamente em prol da ordem de nossa cidade. Estivemos juntos em um dos momentos mais difíceis, que foi a epidemia da covid-19, mas vencemos. Esse PCCS é mais que merecido e justo. Cada um dos agentes pode contar sempre com a nossa administração”, apontou Furlani.

Tiro de Guerra

Ainda nesta sexta-feira (8), o prefeito Rodrigo Drable recebeu em seu gabinete o novo chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Barra Mansa (01-016), 1º Sargento Alex Costa Moraes. No encontro foram alinhados assuntos importantes visando melhorar cada vez mais o trabalho dos soldados que exercem o serviço militar feito no TG de Barra Mansa.