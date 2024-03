Cartilha vai orientar sobre procedimentos para registro do óbito, organização do velório e sepultamento - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 11/03/2024 15:41

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), está produzindo uma cartilha contendo orientações para a população sobre como proceder em caso de perda de um ente querido. O material já se encontra na fase de impressão e será distribuído nas associações de moradores e para vereadores e secretários do município, além de ser publicado no site da Prefeitura.



Grande parte da população tem dúvida sobre as ações necessárias quando uma pessoa falece em casa. Normalmente, quando ocorre em hospital, as orientações são dadas ainda no local, mas quando ocorre na residência, muitos não sabem quais os procedimentos necessários para o registro do óbito, organização do velório e sepultamento.



De acordo com o secretário de Assistência Social de Barra Mansa, Fanuel Fernando, a cartilha terá grande importância para orientar os munícipes. “Essa iniciativa, além de ajudar os moradores, nos ajuda a avançar, e fazer a nossa secretaria cada vez mais humana, conforme determina o nosso prefeito Rodrigo Drable”, enfatizou.

Site

O Cemitério Municipal conta com um site que orienta os cidadãos sobre os trâmites funerários. No endereço eletrônico é possível acessar o obituário, o catálogo de urnas, o horário dos enterros e velórios, além da capela onde eles acontecem. O acesso pode ser feito através do link: https://barramansa.rj.gov.br/cemiterio/.